15% россиян принимали карьерные решения под давлением родных

Россияне, сталкивающиеся с психологическим давлением близких по поводу работы и карьеры, чаще всего находят силы поступить по-своему. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», выполнившие по заказу газеты «Коммерсантъ» опрос, в котором приняли участие представители 500 компаний и 3000 экономически активных россиян из всех округов страны.

15% россиян приходилось испытывать психологическое давление со стороны родных и близких по поводу работы и карьеры: «Хочу переехать в другой город, мама боится остаться без помощи, поэтому обижается и злится»; «Текущий график работы не устраивает членов семьи»; «Я понимала, что нужно увольняться, а родные давили, чтобы я продолжала работать»; «Мужа не устраивает размер моей зарплаты». Чаще всего с подобного рода «прессингом» сталкиваются те, кто моложе (24% среди опрошенных до 34 лет против 13% среди респондентов старше 45 лет). Реже всего о попытках родных повлиять на решения относительно работы и карьеры рассказывали россияне с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц (12%).

В ситуации, когда родственники пытаются навязывать карьерные решения, большинству все же удаётся поступить по-своему (61%). На поводу у близких идут 8%. Каждый четвертый стремится прийти к компромиссному варианту (26%).

Согласно опросу представителей компаний, ситуации, когда сотрудники увольняются под давлением семьи, не так уж и редки: каждый третий работодатель иногда сталкивается с подобным обоснованием решения покинуть компанию, каждый двадцатый назвал такие случаи частыми.

Время проведения опроса: 24 января — 1 февраля 2024 года.