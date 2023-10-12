15% россиян признались, что играют в компьютерные игры в рабочее время

Страсти к компьютерным играм в рабочее время больше других подвержены кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие работающие экономически активные россияне из всех округов страны.

В том, что в рабочее время играют в компьютерные игры, признались 15% россиян: 6% играют ежедневно, 4% — несколько раз в неделю, 3% — несколько раз в месяц, 2% — несколько раз в год. Среди тех, кто коротает свободное время за компьютерными играми, — кладовщики, охранники, операторы кол-центров, системные администраторы и квалифицированные рабочие.

Чаще остальных на игры отвлекаются респонденты моложе 34 лет (27%). Женщины о подобной привычке рассказывали вдвое реже, чем мужчины (10 и 20% соответственно). Число увлекающихся играми на ПК и в смартфонах в рабочее время снижается с ростом уровня доходов.

Время проведения опроса: 4—10 октября 2023 года.