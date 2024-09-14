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Мурманская область. Арктика (16+)14.09.24 18:00

15 сентября судно «Северный полюс-42» из Мурманска уходит в очередную экспедицию

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, дрейфующая экспедиция «Северный полюс-42» из Мурманска отправится в высокие широты Северного Ледовитого океана на уникальном научно-экспедиционном судне «Северный полюс» 15 сентября.

Учёные реализуют свыше 50 различных научных программ с целью изучения изменений природной среды Арктики и оценки степени уязвимости экосистем этого уникального региона планеты. Продолжатся исследования геологического строения дна Северного Ледовитого океана, необходимые для уточнения внешней границы континентального шельфа Российской Федерации и других научных задач.

«В период дрейфа учёные и полярники соберут обширный массив данных о состоянии природной среды, которые расширят наши представления о процессах, протекающих в Арктике, и могут быть использованы для принятия ключевых стратегических решений. В том числе, относительно строительства ледокольного флота, развития навигации на трассе Северного морского пути, перспектив ведения рыболовства и иной хозяйственной деятельности. На сегодняшний день только Россия может проводить такие длительные комплексные работы в высоких широтах арктического региона», - рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

 

 

Фото (ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457246645%2Fwall-165713521_6009

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