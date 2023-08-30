15 сентября в Мурманской области стартуют мероприятия фестиваля #ВместеЯрче

Цели Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче из года в год остаются неизменными. Мероприятия программы направлены на популяризацию энергосберегающего и экологичного образа жизни, внедрение энергоэффективных технологий среди населения. Одной из целей также является популяризация профессий ТЭК среди молодёжи.

За восемь лет, с момента старта первого фестиваля, Мурманская область остаётся в числе регионов, активно поддерживающих идеи бережного отношения к ресурсам.

В 2023 году под девизом «Десятилетия науки и технологий» основной акцент мероприятий будет сделан на разработку и внедрение новых технологий в том числе энергосберегающих.

Старт программы будет дан на базе Центра современного искусства «СОПКИ» 15 сентября. Целую неделю на более чем 70 площадках: в образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, в центрах дополнительного образования, библиотеках, домах культуры, молодёжных пространствах пройдут конкурсы, викторины, творческие мастер-классы, тематические уроки, спортивные состязания. Партнёры фестиваля – организации отрасли ТЭК и сферы ЖКХ – подготовили для юных участников ценные призы и подарки.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, фестиваль ежегодно проходит во всех крупных городах страны при поддержке Минэкономразвития, Минобрнауки и Министерства культуры России. В Мурманской области основными организаторами выступают Минэнерго и ЖКХ, Минобрнауки, Министерство культуры и комитет молодёжной политики.

Следить за новостями и мероприятиями фестиваля можно в официальной группе «ВКонтакте»: https://vk.com/vmesteyarche_mur

Фото: https://gov-murman.ru