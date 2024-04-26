15 сотрудников скорой помощи получили награды губернатора и Министерства здравоохранения Мурманской области

В преддверии Дня работника скорой помощи, который отмечается 28 апреля, в Мурманске наградили благодарностями, почётными грамотами губернатора и министерства здравоохранения региона 15 сотрудников областной станции скорой медицинской помощи.

Сотрудников скорой помощи поздравил и губернатор в формате видеообращения.

«Сейчас наша областная станция скорой помощи – это достаточно большой и, самое главное, дружный коллектив – более 1100 сотрудников, в том числе 55 врачей, порядка 600 человек медицинского персонала и без малого 300 водителей. Мурманская областная станция скорой помощи оснащена 213 автомобилями скорой медицинской помощи, в том числе 40 реанимобилями. За прошедшие 5 лет мы заменили 158 автомобилей. Но основное наше богатство – это сотрудники», – рассказал Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области.

В настоящий момент станция скорой медицинской помощи состоит из 10 подстанций и 16 постов, расположенных в удаленных населенных пунктах Мурманской области. Во всех 23 населённых пунктах, на подстанциях, постах, административных зданиях, организована локальная вычислительная сеть (ЛВС), объединяющая медучреждение в единое информационное пространство. Доступ к удаленным площадкам организован на базе защищенной вычислительной сети Министерства здравоохранения Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, для оптимизации рабочего процесса и эффективности работы, дорабатывается система диспетчеризации санитарного транспорта Мурманской области для более полного и оперативного получения информации об оказанной скорой медицинской помощи населения Мурманской области, а также для организации передачи электронных документов в другие подведомственные учреждения регионального минздрава.

Дмитрий Панычев поблагодарил сотрудников скорой помощи Мурманской области за ежедневный и благородный труд.

Фото: https://gov-murman.ru