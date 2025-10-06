Министерство образования и науки Мурманской области и компания «ФосАгро» продолжат развитие проекта «Горняк будущего»109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития
15% трудящихся считают, что за навык работы с нейросетями надо доплачивать

Больше других идею доплаты за навык работы с ИИ поддерживает молодёжь: среди 18-24-летних ответ «да» выбрали 16%, а за «скорее да» выступили 47%. А вот у респондентов старше 55 лет чаще звучит мнение, что важнее результативность, чем сам навык: так ответили 57%.

Большинство местных работников считают, что специалисты, активно использующие искусственный интеллект (ИИ) в работе, вправе рассчитывать на более высокую зарплату. Об этом свидетельствуют результаты опроса hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга.

Так, 15% респондентов уверены, что работа с ИИ – это новый профессиональный стандарт, за который нужно доплачивать. Ещё 46% считают, что такой навык важен, но ключевое значение все равно имеет общая эффективность специалиста. Треть (34%) полагают, что использование ИИ не должно отражаться на зарплате, а 5% – что наоборот, такие сотрудники должны получать даже меньше, ведь часть задач выполняет нейросеть (наглядно на диаграмме).

Больше других идею доплаты за навык работы с ИИ поддерживает молодёжь: среди 18-24-летних ответ «да» выбрали 16%, а за «скорее да» выступили 47%. А вот у респондентов старше 55 лет чаще звучит мнение, что важнее результативность, чем сам навык: так ответили 57%.

Если смотреть на должности, принципиальных различий практически нет. Большинство линейных специалистов (62%) считают, что за владение ИИ нужно доплачивать: 15% выбрали вариант «да», а 47% – «скорее да». Среди руководителей и тимлидов настроения в целом схожие: 61% выступают за доплату (16% и 45% соответственно). При этом чуть больше руководителей, чем линейных сотрудников, считают, что внедрение ИИ никак не должно отражаться на зарплате (35% против 32%).

Несмотря на активное обсуждение роли ИИ, лишь 4% россиян уверены, что умение работать с ним – обязательное условие трудоустройства. Ещё 37% считают этот навык конкурентным преимуществом перед другими кандидатами, но почти для половины (44%) более важными остаются другие качества. Каждый шестой респондент (15%) и вовсе не видит влияния нейросетей на шансы найти работу.

При этом чаще воспринимают владение ИИ как базовое требование молодые специалисты: среди 18-24-летних так ответили 7%. В старших возрастных группах это мнение встречается реже (по 4% у 35-44-летних и 45-54-летних), а каждый четвертый респондент от 55 лет уверен, что наличие такого навыка никак не влияет на трудоустройство.

«Мотивация соискателей, обладающих востребованным навыком работы с искусственным интеллектом, вполне объяснима и справедлива. Сегодня только на hh.ru размещено более 15 тысяч вакансий с упоминанием нейросетей, и спрос продолжает расти. Владение ИИ перестаёт быть «дополнительным бонусом» и постепенно становится новой нормой рынка труда - как и многие другие цифровые навыки. Однако, чтобы претендовать на более выгодные условия при поиске работы, соискателю важно не только освоить новый популярный навык, но и подтвердить свой уровень. Например, можно пройти тестирование по машинному обучению, которое есть на hh.ru, и получить соответствующую отметку к резюме.  Оценка навыков полезна и для того, чтобы выявить пробелы и понять, насколько знания и умения соответствуют текущим требованиям рынка», – комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.

