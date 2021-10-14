15 туристических проектов получат региональные субсидии по итогам конкурса

Комитет по туризму Мурманской области подвел итоги конкурсного отбора туристических проектов, которые получат государственную поддержку. Всего на реализацию в регионе 15 проектов-победителей выделено 10 млн рублей из областного бюджета.

На конкурс в этом году поступило 82 заявки, к защите было допущено 72 проекта.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, отбор проводился по двум специализациям. До 1 млн рублей заявители могли получить в направлении «Инфраструктурные проекты» – на создание и обустройство гостиничных, туристско-рекреационных комплексов, объектов придорожной и другой туристской инфраструктуры. В направлении «Сопутствующее оборудование для организации туристской деятельности» поддержку до 500 тысяч рублей можно было получить на приобретение оборудования, иного имущества для организации деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма в Мурманской области.

«Все проекты, представленные на конкурс – достойные. По итогам заседания конкурсной комиссии мы определили победителей: 8 проектов в специализации «Инфраструктурные проекты». Здесь мы ставили в приоритет создание придорожной инфраструктуры и инфраструктуры для морского и речного туризма. В номинации «Сопутствующее оборудование для организации туристской деятельности» победителями стали 7 проектов, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

С перечнем победителей можно ознакомиться на портале комитета по туризму Мурманской области.