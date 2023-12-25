15 тысяч гостей уже посетили ярмарку «На Севере – тепло», которая проходит в центре Мурманска

8 декабря в центре Мурманска стартовала традиционная ярмарка «На Севере – тепло», за это время ее посетили уже 15 тысяч северян и гостей региона. Об этом в ходе оперативного совещания сообщила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«С прошедших выходных ярмарка уже открыта ежедневно и завершится 8 января. На улице Воровского можно попробовать арктическую кухню, работает ярмарочная почта, где можно бесплатно отправить открытки, проводятся мастер-классы для детей. В эти выходные состоялась акция, в рамках которой были направлены новогодние поздравления жителям Луганской и Донецкой народных республик. С 30 декабря на сцене ярмарки будут проходить новогодние представления, на которые мы всех приглашаем», – отметила Елена Дягилева и поздравила северян с наступающими праздниками.

С расписанием мероприятий ярмарки можно ознакомиться по ссылке.