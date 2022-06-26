15 тысяч в месяц - в Мурманской области появится губернаторская стипендия для активной молодёжи

25 июня в Мурманске стартовал круглосуточный молодёжный арктический форум «Крайний Север – бескрайние возможности», приуроченный ко Дню молодёжи. На открытии к участникам обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Молодёжь – наше настоящее. Самое главное – видеть горящие глаза, настоящие эмоции и драйв, который идет от вашей души. Мурманская область – флагман развития Арктики. Это всё благодаря вам! С праздников вас, друзья!», – сказал глава региона.

Участниками форума стали порядка 600 человек. На мероприятии собрались активные и талантливые ребята со всей России. Молодёжь из Москвы, Калининграда, Петрозаводска, Сыктывкара. Форум объединил студентов, представителей молодежных комитетов и управлений, индивидуальных предпринимателей.

Все они приехали в столицу Кольского Заполярья, чтобы узнать о возможностях Севера, познакомиться с ним поближе, поделиться идеями по развитию региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сюрпризом от правительства Мурманской области стала новая губернаторская стипендия для самых активных. Размер поддержки составит 15 тысяч рублей в месяц. В течение года её смогут получить те, кто проявил себя в научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности.

Кроме того, глава региона вручил сертификаты победителям в конкурсе грантов на реализацию молодёжных социально значимых проектов и программ. Более 20 человек смогут воплотить свои идеи жизнь. В число лучших инициатив вошли проекты по организации помощи детям-сиротам, детям с ОВЗ в получении достойного образования в области иностранных языков; созданию программы по освоению базовых компетенций кинопроизводства и цифрового творчества; профилактике и противодействию насилию и травле среди подростков в молодежной среде и многие другие.

Напомним, форум «Крайний Север – бескрайние возможности» проходил непрерывно. В течение 24 часов гости участвовали в деловых играх, спикер-сессиях, мастер-классах, воркшопах от ведущих экспертов страны и региона. В рамках деловой программы участники рассмотрели актуальные вопросы экономики, экологии, туризма, спорта, культуры, молодёжной политики.

Также на территории форума проходили выставочные экспозиции и фотозоны, интерактивы и мегаигры: морской бой, гигантский твистер.

Хедлайнером ночи стал популярный хип-хоп исполнитель, победитель второго сезона шоу «Песни» на канале «ТНТ», артист лейбла «Black Star» – SLAME. Поддерживали настроение популярные ди-джеи.

Но на этом программа вчерашнего дня не заканчилась. Утром зарядом бодрости поделился с молодёжью известный танцовщик, победитель третьего сезона проекта «Танцы на ТНТ» Дмитрий Щебет и победитель «Открытого микрофона» на канале «ТНТ» Денис Гвоздёв.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/