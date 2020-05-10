15 тысяч защитных костюмов поставили для медиков региона

В Мурманскую область пришла новая партия защитных костюмов для врачей и медицинского персонала, лечащих пациентов с коронавирусом. В больницы доставили ещё 15 тысяч таких костюмов.

Компания «НОВАТЭК» по договорённости с областным правительством продолжает поставки противоэпидемических костюмов для лечебно-профилактических учреждений региона. Специальные противочумные костюмы минимизируют риск инфицирования, делают безопасной и эффективной работу медицинского персонала в стационарах, лабораториях, на скорой помощи.

Всего 45 тысяч защитных костюмов на сумму более 75 миллионов рублей поставлены с помощью компании «НОВАТЭК» в областные больницы.