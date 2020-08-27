15 участников программы «Земский учитель» приступают к работе в школах Мурманской области в сентябре

С 1 сентября в школах Мурманской области начнут работать победители конкурсного отбора программы «Земский учитель», инициированной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и направленной на ликвидацию дефицита педагогов в сельской местности и малых городах региона.

Конкурс проходил с января по май 2020 года. Институт развития образования Мурманской области получил более 200 заявок, 15 из них были удовлетворены. Вице-губернатор Елена Дягилева вчера поздравила педагогов с победой конкурсе.

«Я знакомилась с анкетами победителей, и могу сказать, что все они – не только настоящие профессионалы, но и учителя по призванию. Многие мечтали об этом с детства. Нам, несомненно, повезло, что именно эти люди решили связать свою жизнь с Севером, с Мурманской областью», – отметила вице-губернатор.

Учителя прибыли из Башкортостана, Крыма, Карелии, Калмыкии, Ставропольского и Забайкальского краев, Волгоградской, Архангельской, Саратовской, Оренбургской, Томской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Алтай. Многие решили переехать, не раздумывая: об уникальной природе Севера и людях с приветливым характером знают далеко за пределами региона.

«Ранее по инициативе губернатора Андрея Чибиса было принято несколько важных решений, направленных на привлечение кадров в регион. Прежде всего, речь о так называемом законе о «полярках» молодым специалистам. Напомню, с 2020 года в Мурманской области процентная надбавка к зарплате для молодых сотрудников областных учреждений за работу в районах Крайнего Севера устанавливается в полном размере с первого дня работы. По отзывам прибывших учителей, эта мера стала одним из определяющих факторов при принятии решения о трудоустройстве», – подчеркнула вице-губернатор.

Как сообщает Министерство образования и науки, педагоги получили полную учебную нагрузку в школах городов Оленегорск, Кировск, Гаджиево, Кандалакша, Кола, поселков Видяево, Алакуртти, Туманный, Корзуново, Раякоски и Никель. Пятеро стали классными руководителями, трое будут вести кружки и факультативы. 14 педагогов въехали в благоустроенное жилье по социальному найму, одному учителю предоставлена комната в общежитии.

Напомним, согласно условиям программы «Земский учитель», педагоги, которые переезжают работать в села и малые города, получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.