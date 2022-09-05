15-й международный спортивно-культурный фестиваль «Гольфстрим» посетили 8,5 тысячи человек. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Благодарю за организацию администрацию города Мурманска, региональный Минспорт и АНО «СпортКульт51». Фестиваль получился масштабным и достойным. Отмечу, что важно не только создать условия для участников мероприятия, но и минимизировать неудобства для людей. В следующий раз прошу быть внимательнее ГИБДД, региональный Минтранс, организаторов. Необходимо предпринимать все возможные меры, чтобы минимизировать скопление машин и появление пробок на дорогах», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках фестиваля работали различные спортивные и культурные площадки. Северяне смогли принять участие в соревнованиях по мини-футболу, пляжному волейболу и «парковым» шахматам. Самым ярким событием стал легкоатлетический пробег по Кольскому мосту. На дистанцию в футболках российского «триколора» вышли несколько тысяч человек. Кроме того, состоялся экстремальный заплыв. В нём одержали победу Елена Булохова и Владислав Сапожников.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457296749%2Fwall-4185250_160043