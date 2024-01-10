Мурманская область. Арктика (16+)10.01.24 14:30
15 января во время проведения плановых профилактических работ будет отключаться трансляция некоторых радиопрограмм
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении плановых профилактических работ 15 января на объекте ЦЭТВ Мурманск, по адресу. ул. Шолохова, 36.
|
Период проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота РВ, мощность передатчика
|
Отключения
|
8.00-17.00
|
РТРС-1
|
23, 1 кВт
|
Отключение вещания
|
8.00-17.00
|
РТРС-2
|
44, 1 кВт
|
8.00-17.00
|
Вести ФМ
|
97,2 FM, 1кВТ
|
8.00-17.00
|
Радио России
|
107,4 FM, 1 кВт
|
8.00-17.00
|
Маяк
|
103,5 FM, 1кВТ
|
8.00-17.00
|
Звезда РВ
|
88,0 FM, 1кВТ
|
8.00-17.00
|
Радио Вера
|
90,4 FM, 0,5 кВт
|
8.00-17.00
|
Наше радио
|
103,0 FM, 1 кВт
|
8.00-17.00
|
Power Хит радио
|
104,5 FМ, 1 кВт
|
8.00-17.00
|
Дорожное радио
|
106,0 FM, 1 кВт
|
8.00-17.00
|
Солнце
|
52, 1 кВт
Комментарии
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Последние комментарии
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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