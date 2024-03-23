150 человек погибли при теракте в «Крокус Сити Холле». Эта цифра неокончательная – 112

Как сообщает Следственный комитет Российской Федерации, «следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела. Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими.

На данный момент (12.55 мск) установлено, что количество погибших составляет 115 человек. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения».

На 14.04 мск, как сообщает Kremlin_Russian, «150 человек погибли при теракте в «Крокус Сити Холле». Эта цифра неокончательная – источник 112».

Фото: https://sledcom.ru/news/item/1870446/