150-летие Союза театральных деятелей России: Мурманск впервые примет Театральный форум Северо-Западного федерального округа

С 26 по 28 января столица Русской Арктики станет площадкой Театрального форума Северо-Западного федерального округа. Это уже пятый региональный форум из серии мероприятий, которые организованы Союзом театральных деятелей России при поддержке Министерства культуры РФ. В этом году инициатива также получила грант от Президентского фонда культурных инициатив.

Главное театральное событие года соберет около 120 участников. Это представители театров, эксперты и деятели культуры со всего Северо-Запада. Цель форума — разработка концепции развития искусства театра в России до 2035 года.

Председатель Союза театральных деятелей России, известный актёр Владимир Машков отметил, что в Северо-Западном федеральном округе богатая палитра театров.

«Она объединяет как легендарный Александринский театр, один из старейших в России, так и уникальные труппы национальных театров народов Русского Севера, которые преданно сохраняют культурные и языковые традиции своих предков. Уверен, что у каждого участника форума будет возможность высказать свое мнение, поучаствовать в дискуссиях и просто обменяться опытом с коллегами», — заключил Владимир Машков.

Работа будет построена на анализе трех временных плоскостей: прошлого, настоящего и будущего театра. Результаты работы по каждому разделу будут интегрированы в общую структуру Концепции, что позволит создать основу для сбалансированного стратегического документа.

В программе форума: экспертные лекции и мастер-классы. Так, заместитель директора Московского Губернского театра Игорь Колобов-Тесля представит лекцию-дискуссию «Фестиваль как драйвер развития театров». Художественный руководитель театра «Точка» Артем Сергеев выступит на тему театрального фандрайзинга, а директор Агентства стратегических инноваций Виктор Буртный проведёт мастер-класс по управлению изменениями. Также запланированы панельные дискуссии о развитии школьных театров и культурных инструментах осмысления современных событий, в том числе событий специальной военной операции.

Форум станет важным этапом в подготовке юбилейных мероприятий к 150-летию Союза театральных деятелей России, которое утверждено указом Президента РФ и отмечается в 2026 году. Все предложения, собранные на региональных форумах, уже состоявшихся и тех, что пройдут в 2026 году, будут обобщены и вынесены на обсуждение на всероссийском форуме. Затем будет сформирована итоговая Концепция.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, поддержка театрального искусства является одной из ключевых задач губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560845/#&gid=1&pid=1