150 мероприятий: 1 января в Мурманской области стартуют «Спортивные каникулы Заполярья»

Декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья» пройдёт в Мурманской области с 1 по 8 января. Программа включает проведение разноплановых мероприятий и бесплатное посещение популярных спортивных объектов по всему региону.

Так, в заполярной столице будет доступен для посещения Легкоатлетический манеж, где с 3 по 8 января с 9.00 до 11.00 северяне смогут бесплатно провести тренировки на беговых дорожках и в тренажерном зале. Для любителей горнолыжного спорта будут работать бесплатные подъемники в Апатитах на горе Воробьиной с 3 по 8 января с 12.00 до 14.00 и в Полярных Зорях на склоне «Салма» со 2 по 8 января с 9.00 до 17.00.

Не обошли стороной и поклонников катания на льду: 73 катка Мурманской области ждут северян. В Мурманске хоккейный корт Долины Уюта будет открыт для бесплатного посещения с 3 по 8 января с 13.00 до 20.00. В Кандалакше для детей из многодетных семей на катке на улице Данилова будет доступен бесплатный прокат с 3 по 8 января с 12.00 до 15.00. Массовые катания пройдут также на Поморской Набережной Колы. Сезон на этой площадке откроют уже 30 декабря.

Для тех, кто предпочитает тренировки в закрытых помещениях, 1 и 8 января в кировской «Апатит Арене» проведут занятия по йоге и сайклу, а в Островном на базе Центра культуры, досуга и библиотечного обслуживания 3 и 5 января пройдут фитнес-тренировки.

Для пожилых северян организованы льготные посещения в спортивном центре «Авангард» в Мурманске с 4 по 9 января.

Как сообщает региональное Министерство спорта, всего в рамках «Спортивных каникул Заполярья» будет проведено более 150 мероприятий, а свои двери распахнут 139 спортивных объектов региона. Расписание и виды занятий, а также адреса и режим работы объектов опубликованы на сайте Министерства спорта Мурманской области.

Декады здорового образа жизни проводятся в Кольском Заполярье с 2018 года. Их основной задачей является пропаганда активного отдыха и привлечение северян к занятиям спортом и физической культурой.

Фото: https://gov-murman.ru