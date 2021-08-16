150 млн рублей выделено Ковдорскому району в этом году на ремонт дорог и благоустройство

Вчера губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Ковдор, где осмотрел ход ремонтных работ на городских объектах. В этом году Ковдорскому району дополнительно выделено порядка 150 млн рублей на ремонт дорог и благоустройство.

«В настоящее время мы ключевое внимание уделяем нашим муниципалитетам. И совместно с руководством компании «ЕвроХим» мы обсудили, что в Ковдоре давно не было таких масштабных преобразований. Принципиально важно, что, работая в плотной связке с комбинатом, мы и дальше будем преображать город, так как сотрудничество со всеми финансово-промышленными группами, которые работают на территории Мурманской области, действительно даёт соответствующие плоды», – отметил Андрей Чибис.

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Ковдоре идут ремонтные работы на объекте благоустройства общественной территории от площади Ленина до улицы Кошица. Сумма контракта составляет более 55 млн рублей. В настоящее время уже завершились демонтажные и подготовительные работы, устройство системы наружного наблюдения. Продолжается устройство наружного электроосвещения, проездов и тротуаров, покрытия детской площадки и малых архитектурных форм.

В 2020 году этот проект стал финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, но не победил. Тем не менее, губернатор Андрей Чибис принял решение о его реализации в 2021 году.

В городе в рамках программы также ведётся благоустройство дворовой территории по улице Коновалова, 15, Кошица, 22, 24, 26 и Комсомольской, 11, 13. Уже началось устройство подпорной стены, водоотводного лотка, наружного электроосвещения, площадки ТБО, малых архитектурных форм, проездов и тротуаров.

Глава региона также проинспектировал ремонт покрытия проезжей части и элементов обустройства участков автомобильных дорог на улице Баштыркова. В настоящее время подрядчиком уже выполнена срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования.

«В 2019 году мы также договаривались, что отремонтируем в Ковдоре филиал Мончегорской районной больницы, что сейчас и делается. В медучреждение поставлено современное оборудование. Сейчас мы разбираемся с проблемой нехватки врачей, – сказал Андрей Чибис. – С компанией «ЕвроХим» обсудили, что вместе обеспечим жильём приезжающих сюда специалистов. Также, помимо основной зарплаты, им будут выплачиваться дополнительные деньги. Рассмотрим и логистику доставки людей в Мончегорск».

Важность совместной работы регионального правительства и градообразующего предприятия Ковдора в данном вопросе подчеркнула и сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко.

«Благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса, комбината «ЕвроХим», ФМБА и Министерства здравоохранения в Ковдор 18 августа приедет так называемый «Онкопатруль». Это специалисты высокого уровня, будет проводиться совместная работа с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Николая Петрова. В Ковдоре будет также работать главный онколог ФМБА. Планируется, что специалисты осмотрят порядка 100 жителей района», – добавила Татьяна Кусайко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Ковдоре также продолжаются ремонтные работы молодёжного центра в МБУК «Централизованная библиотечная система», который должен стать обновлённым молодёжным пространством города, территорией живой коммуникации, обучения, активной работы и досуга. В прошлом году уже выполнены ремонтные работы в помещениях, а в этом году на субсидию регионального комитета молодёжной политики в размере 1,7 млн рублей проводится закупка и монтаж мебели и оборудования. Открытие центра запланировано на октябрь 2021 года.