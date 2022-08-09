150 талантливых северян со всей Мурманской области объединил открытый слёт молодёжи «КОСМо»

В минувшие выходные проходил Молодёжный слёт «КОСМо», который собрал около 150 активных и разносторонних людей из Полярных Зорь, Кандалакши, Колы, Североморска, Мурманска, Апатитов, Кировска и Мончегорска.

Члены Совета молодёжи Кольской АЭС в 4-й раз организовали слёт для представителей различных профессий – преподавателей, химиков, работников Кандалакшского алюминиевого завода, специалистов Кольской АЭС, железнодорожников, налоговых инспекторов и предпринимателей в палаточном лагере, расположенном в 8-ми км от города-спутника Кольской АЭС.

Главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев поделился: «Я рад присутствовать на этом мероприятии и перенимать позитивный настрой от всех конкурсантов! Сегодня – время цифровых технологий, все привыкли коммуницировать через социальные сети и гаджеты, а «КОСМо» позволяет нам с вами общаться, глядя друг другу в глаза».

«КОСМо – это созвездие дружбы или галактика единства», – назвал слёт писатель-фантаст из г. Мончегорска Андрей Буторин, следивший за всем происходящим на протяжении двух дней.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, команды-победители получили ценные призы, кубки и грамоты от администрации Полярных Зорь и градообразующего предприятия. Ярких и деятельных жюри поощрило дополнительно. Например, в кулинарном конкурсе одна из групп получила «Первую звезду Мишлен», а самым сильным «КОСМо богатырём» стал Илья Ситенко – инспектор службы безопасности Кольской АЭС, который активно участвовал и помогал своей команде занимать первые места в перетягивании каната и «Битве гладиаторов на бревне». Самой сплочённой командой оказались ребята из г. Кандалакша, их судья назвали «Шпроты». Были и другие запоминающиеся названия «Ля-ля тополя», «Вы в танцах», «Будущее КОСМо».

Творческие конкурсы, песни, танцы, представления, игра в футбол, чирлидинг, ипровизация, велозаезд, лазертаг – взрослые смогли окунуться в атмосферу детства, вспомнить лагерные смены.

«Знакомиться, обмениваться опытом, демонстрировать творческие навыки, налаживать сотрудничество и, в конце концов – энергично и спортивно проводить время – всё это возможно на «КОСМо», – делится Павел Троцкий, председатель Совета молодёжи заполярной станции, инженер цеха тепловой автоматики и измерений Кольской АЭС.

Инициативную молодёжь поддержали профсоюзные организации работников Кольской АЭС и Атомэнергоремонта, Кольская АЭС-Авто, полярнозоринская администрация, Городской дворец культуры, Кольская гидромонтажная компания, Информационный центр Мурманска по атомной энергии.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.