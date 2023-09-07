1500 молодых сосен высадили в Кандалакшском лесничестве накануне в рамках акции «Сохраним лес»

В России прошло официальное открытие всероссийской акции «Сохраним лес». На территории Мурманской области на землях лесного фонда Кандалакшского района сотрудники Кандалакшского лесничества высадили 1500 молодых сосен.

С этого года формат акции, проводимой в рамках национального проекта «Экология», расширился. Наряду с традиционной высадкой деревьев участники акции смогут сосредоточится на различных задачах: от агроухода и уборок в лесах до образовательных и научных проектов.

Мурманская область присоединилась к акции ещё 22 августа, в День Государственного флага РФ, организовав на территории региона посадку деревьев, экскурсию для детей и ликвидацию несанкционированных свалок.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, всего в рамках акции на территории Мурманской области в этом году высажено уже более 10000 деревьев.

Мероприятия состоялись в Кольском, Терском и Кандалакшском районах, а также в Печенгском округе. Мероприятия в рамках акции на территории региона продолжатся до 30 сентября 2023 года.

Узнать подробности об участии в акции можно по телефону 8 (8152) 48-68-04.

Фото: https://gov-murman.ru