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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.22 09:00

1500 саженцев - в Мурманске прошла акция «Зелёный рекорд»

Ежегодно мурманчане высаживают кустарники и деревья на общественных территориях. В этом году на 13 участках было посажено свыше 1500 саженцев растений, адаптированных к северному климату.

– Для Мурманска вопрос экологии имеет особое значение, и благодаря этой акции каждый житель может лично участвовать в озеленении нашего города, – рассказал Юрий Сердечкин. – Деревья и кустарники сегодня были посажены во всех округах заполярной столицы. Также у мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» высадкой занимались представители Мурманского морского торгового порта.

Напомним, что дополнительно 300 саженцев были переданы всем желающим для того, чтобы мурманчане смогли высадить кустарники на разных общественных пространствах.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23346&page=1

 

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