150000₽ в месяц – за работу с рыбой

В Мурманской области активно ищут технолога рыбоперерабатывающего производства, которому готовы платить до 150000₽ в месяц. Стоит отметить, что средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области составляет 54000₽.

Как отмечают эксперты hh.ru, работодатели, ищущие технолога рыбоперерабатывающего производства, выставляют ряд требований будущему работнику: ему необходим опыт работы на рыбоперерабатывающем предприятии от одного года, а также высшее образование (технологическое пищевое). Среди обязанностей, которые будет выполнять будущий работник: контроль производственных процессов, процессов посола, копчения, вяления рыбной продукции, разработка и отработка новых видов продукции, взаимодействие со смежными подразделениями (маркетинга, отделами закупа, продаж, логистики).

В Мурманской области за этот месяц открыто лишь 2 вакансии, в которых предлагается работа технологом с уровнем дохода до 150000₽. В основном в регионе высокие зарплаты можно найти в таких сферах, как «Строительство» (43% от общего числа вакансий в отрасли), «Рабочий персонал» (37%) и в сфере продаж (26%).