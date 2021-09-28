+15,2° - в Мурманской области погода сегодня установила новый рекорд

Как сообщает Мурманское УГМС, 28 сентября 2021 года в Мурманске перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха: после 14 часов воздух прогрелся до +15,2°.

Окончательное значение максимальной температуры воздуха будет известно после 21 часа. Предыдущее значение максимальной температуры воздуха было отмечено 28 сентября 2005 года и составляло +14,5°.