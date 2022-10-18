15,36% - годовая инфляция в Мурманской области в сентябре оставалась выше, чем в СЗФО и России в целом

Годовой прирост цен на продовольственные товары в сентябре составил 15,68% после 15,58% в августе. Увеличение расходов региональных предприятий общественного питания на закупку необходимых продовольственных товаров стало причиной ускорения роста цен на их продукцию в годовом выражении.

Годовая инфляция в Мурманской области в сентябре 2022 года замедлилась до 15,36% после 15,82% в августе. При этом она оставалась выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (13,66%) и России в целом (13,68%), сообщает ЦБ РФ. Снижение годовых темпов прироста цен в регионе было преимущественно обусловлено сдержанным потребительским спросом и увеличением предложения на отдельных товарных рынках.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в сентябре составил 15,68% после 15,58% в августе.

Увеличение расходов региональных предприятий общественного питания на закупку необходимых продовольственных товаров стало причиной ускорения роста цен на их продукцию в годовом выражении.

Ограничение общедопустимого улова северной креветки в акватории Баренцева моря в текущем промысловом сезоне продолжило влиять на увеличение годовых темпов прироста цен на нее. Устойчивый экспортный спрос на треску на фоне невысоких объемов её промысла, в свою очередь, привёл к ускорению роста цен на разделанную мороженую рыбу.

Нарушение логистических цепочек привело к сокращению зарубежных поставок специй и оболочек, используемых при производстве колбасных изделий. Это стало причиной увеличения издержек мясопереработчиков, в том числе местных. В результате годовой рост цен на отдельные виды колбасных изделий ускорился.

Сложности с поставками отдельных импортных ингредиентов продолжили оказывать давление на издержки производителей кондитерской продукции. В результате увеличился годовой темп прироста цен на зефир, пастилу и печенье.

При этом сдерживающее влияние на динамику цен продовольственных товаров оказало увеличение предложения отдельных видов плодоовощной продукции. Так, в результате увеличения объёма сбора тепличных овощей в регионах-производителях помидоры подешевели, а снижение цен на огурцы ускорилось в годовом выражении.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в сентябре снизился до 18,39% после 19,40% месяцем ранее.

Потребительская активность оставалась сдержанной. Это способствовало дальнейшему замедлению роста цен на легковые автомобили в годовом выражении. На этом фоне также отмечалось уменьшение годовых темпов прироста цен на автомобильные шины.

Постепенное восстановление объёмов предложения за счёт налаживания механизма параллельного импорта способствовало замедлению роста цен на смартфоны.

Ограничения на экспорт лесоматериалов и изделий из дерева обусловили рост их предложения на внутреннем рынке и, как следствие, дальнейшее удешевление пиломатериалов.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в регионе снизился до 10,53% после 10,85% в августе.

Основной вклад в указанную динамику внесло уменьшение темпов прироста цен на услуги пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Стоимость билетов в купейном вагоне определяется на основе системы динамического ценообразования и зависит прежде всего от спроса, который снизился.

В целях повышения лояльности клиентов один из региональных операторов сотовой связи пересмотрел свои тарифы. Это обусловило ускорение снижения абонентской платы за пакет предоставляемых услуг.

Снижение банками процентных ставок по потребительским кредитам вслед за общим снижением ставок в экономике способствовало уменьшению темпов прироста платы за пользование потребительским кредитом.

В Северо-Западном федеральном округе годовая инфляция замедляется в течение последних пяти месяцев. В сентябре она снизилась до 13,66% после 13,87% месяцем раньше. Её уровень сопоставим со значением по России – 13,68% в сентябре. Снижение инфляции на Северо-Западе определяли факторы, характерные для России в целом: расширение предложения продовольствия и снижение потребительской активности в сегменте непродовольственных товаров длительного пользования. При этом замедление инфляции в округе сдерживал рост издержек поставщиков услуг.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране составит 11,0–13,0% в 2022 году, а с учётом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/