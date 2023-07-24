В начале 2024 года потребность по ФАПам и амбулаториям в регионе будет закрыта на 100%Правительство РФ упростит пострадавшим на производстве работникам возможность получения компенсаций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)24.07.23 16:45

155 спортсменов со всей страны стали участниками юбилейного веломарафона «Муста-Тунтури»

Юбилейный веломарафон «Муста-Тунтури» по традиции состоялся на территории Печенгского округа и полуострова Средний.

«В этом году самый северный в мире веломарафон кросс-кантри «Муста-Тунтури» проводится в 10 раз – для всех спортсменов это шанс испытать себя. А для организаторов – возможность объединить жителей и гостей нашей области», – отметил председатель Федерации велосипедного спорта Мурманской области Дмитрий Миннебаев.

В своём обращении он поприветствовал участников веломарафона «Муста-Тунтури», пожелав им лёгкой дороги, честной борьбы и победы над перевалом.

В юбилейной гонке приняли участие 155 велосипедистов из Мурманской, Московской и Ленинградской областей, Петрозаводска, Сестрорецка, Самары, Вологды, Уфы, Череповца, Нижнего Новгорода и Рыбинска.

Участникам было представлено три дистанции: 110 км – сложная трасса с перепадами высот, каменистыми рядами и бродами; 50 км – трасса, которая включала восхождение на перевал Муста-Тунтури; 25 км – дистанция для новичков, которая проходила по живописным местам вдоль реки Титовка до начала перевала Муста-Тунтури, места под названием «Пьяный ручей» и обратно к финишу.

Награды разыгрывались в двух возрастных группах на каждой дистанции. Победителем основной дистанции на 110 км среди мужчин до 45 лет стал Максим Ельцов из Барвихи. Он проехал трассу за 4 часа 45 минут 53 секунды. Среди женщин лучшее время показала москвичка Анна Новикова, её время – 5 часов 53 минуты 45 секунд. Среди мужчин после 45 лет золото веломарафона – у мурманчанина Андрея Захарова, преодолевшим дистанцию за 5 часов 3 минуты 5 секунд. У женщин в данной категории лучшей стала Елена Смирнова из Санкт-Петербурга. Её результат – 8 часов 14 минут 25 секунд.

Лучший результат в преодолении дистанции на 50 км среди мужчин до 45 лет показал мурманчанин Михаил Миннебаев. Он пересёк финишную черту через 2 часа 9 минут 23 секунды после старта. Среди женщин победу одержала Анастасия Башлыкевич из Москвы, её время – 3 часа 11 минут 47 секунд. У спортсменов возрастной категории после 45 лет на первом месте Андрей Лобачков из Мурманска (2 часа 14 минут 6 секунд) и Наталья Овчинникова из Петрозаводска (3 часа 17 минут 47 секунд).

Дистанцию в 25 км среди велосипедистов до 45 лет быстрее всего преодолели мурманчане Владислав Лукин за 58 минут 46 секунд и Ксения Москалёва за 1 час 14 минут 3 секунды. В возрастной категории после 45 лет лучший результат показали Дмитрий Буянов из Мурманска (58 минут 48 секунды) и Светлана Иванова из Ревды (1 час 19 минут 43 секунды).

Главными задачами соревнований являются популяризация и развитие велосипедного спорта в регионе, раскрытие внутренних резервов человека в условиях природной среды; пропаганда здорового образа жизни в среде молодёжи; повышение туристической привлекательности Кольского полуострова, а также выявление сильнейших спортсменов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, хребёт Муста-Тунтури располагается между материком и полуостровом Средний, обрываясь скалами с северной стороны. Словами трудно передать всё величие суровой природы Кольского полуострова. Этот перевал был самым северным участником фронта в Великую Отечественную войну. По южным склонам хребта были немецкие войска, а по северным – советские. У подножия Малой сопки находится захоронение погибших русских солдат. Муста-Тунтури самый настоящий мемориал, для всех, кто помнит подвиг защитников Заполярья.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Конкуренция за рабочие места в Мурманской области снизилась почти в 1,5 раза за год
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказал, за что могут уволить на испытательном сроке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире21:20«Граффити Георгиевского собора Юрьева монастыря». Документальный фильм (0+)22:00«Анна Герман». Художественный сериал, 9 серия (12+)23:10«Убийства в...». Художественный сериал, сезон 7 серия 1 (16+)
-PRO Деньги (16+)В топе самых переоценённых сфер деятельности — работа депутатов, чиновников и менеджеров-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 29 копеек, доллар вырос на 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 июля-PRO Нефть и газ (18+)Чем заняты титаны в Белокаменке, или Здесь создаётся будущая экономика России-PRO Законы (18+)Правительство РФ упростит пострадавшим на производстве работникам возможность получения компенсаций
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика