155 спортсменов со всей страны стали участниками юбилейного веломарафона «Муста-Тунтури»

Юбилейный веломарафон «Муста-Тунтури» по традиции состоялся на территории Печенгского округа и полуострова Средний.

«В этом году самый северный в мире веломарафон кросс-кантри «Муста-Тунтури» проводится в 10 раз – для всех спортсменов это шанс испытать себя. А для организаторов – возможность объединить жителей и гостей нашей области», – отметил председатель Федерации велосипедного спорта Мурманской области Дмитрий Миннебаев.

В своём обращении он поприветствовал участников веломарафона «Муста-Тунтури», пожелав им лёгкой дороги, честной борьбы и победы над перевалом.

В юбилейной гонке приняли участие 155 велосипедистов из Мурманской, Московской и Ленинградской областей, Петрозаводска, Сестрорецка, Самары, Вологды, Уфы, Череповца, Нижнего Новгорода и Рыбинска.

Участникам было представлено три дистанции: 110 км – сложная трасса с перепадами высот, каменистыми рядами и бродами; 50 км – трасса, которая включала восхождение на перевал Муста-Тунтури; 25 км – дистанция для новичков, которая проходила по живописным местам вдоль реки Титовка до начала перевала Муста-Тунтури, места под названием «Пьяный ручей» и обратно к финишу.

Награды разыгрывались в двух возрастных группах на каждой дистанции. Победителем основной дистанции на 110 км среди мужчин до 45 лет стал Максим Ельцов из Барвихи. Он проехал трассу за 4 часа 45 минут 53 секунды. Среди женщин лучшее время показала москвичка Анна Новикова, её время – 5 часов 53 минуты 45 секунд. Среди мужчин после 45 лет золото веломарафона – у мурманчанина Андрея Захарова, преодолевшим дистанцию за 5 часов 3 минуты 5 секунд. У женщин в данной категории лучшей стала Елена Смирнова из Санкт-Петербурга. Её результат – 8 часов 14 минут 25 секунд.

Лучший результат в преодолении дистанции на 50 км среди мужчин до 45 лет показал мурманчанин Михаил Миннебаев. Он пересёк финишную черту через 2 часа 9 минут 23 секунды после старта. Среди женщин победу одержала Анастасия Башлыкевич из Москвы, её время – 3 часа 11 минут 47 секунд. У спортсменов возрастной категории после 45 лет на первом месте Андрей Лобачков из Мурманска (2 часа 14 минут 6 секунд) и Наталья Овчинникова из Петрозаводска (3 часа 17 минут 47 секунд).

Дистанцию в 25 км среди велосипедистов до 45 лет быстрее всего преодолели мурманчане Владислав Лукин за 58 минут 46 секунд и Ксения Москалёва за 1 час 14 минут 3 секунды. В возрастной категории после 45 лет лучший результат показали Дмитрий Буянов из Мурманска (58 минут 48 секунды) и Светлана Иванова из Ревды (1 час 19 минут 43 секунды).

Главными задачами соревнований являются популяризация и развитие велосипедного спорта в регионе, раскрытие внутренних резервов человека в условиях природной среды; пропаганда здорового образа жизни в среде молодёжи; повышение туристической привлекательности Кольского полуострова, а также выявление сильнейших спортсменов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, хребёт Муста-Тунтури располагается между материком и полуостровом Средний, обрываясь скалами с северной стороны. Словами трудно передать всё величие суровой природы Кольского полуострова. Этот перевал был самым северным участником фронта в Великую Отечественную войну. По южным склонам хребта были немецкие войска, а по северным – советские. У подножия Малой сопки находится захоронение погибших русских солдат. Муста-Тунтури самый настоящий мемориал, для всех, кто помнит подвиг защитников Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru