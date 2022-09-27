16 единиц лучевого оборудования будут заменены в рамках нацпроекта «Здравоохранения»

Как вчера сообщил в рамках оперативного совещания министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, в рамках нацпроекта «Здравоохранения», а также за счёт областного бюджета будет проведена замена 16 единиц лучевого оборудования.

В частности, на замену изношенной и морально устаревшей для Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина закупается ангиографическая цифровая система. Приобретены 4 компьютерных томографа (1 КТ в настоящее время монтируется в областном онкодиспансере и 3 будут поставлены для областной клинической больницы им. П.А. Баяндина).

Приобретено 6 рентгенов: 3 аппарата на 3 рабочих места для Мурманской областной детской клинической больницы, Мурманского областного клинического многопрофильного центра и взрослой поликлиники в Апатитах; а также 3 аппарата на 2 рабочих места для областной психиатрической больницы, в травмпункт поликлиники №1 и Мурманского областного клинического многопрофильного центра.

Будут заменены 3 передвижных рентгена: 1 палатный рентген премиум класса будет поставлен в Апатитско-Кировскую ЦГБ (Кировск) и 2 аппарата типа С-дуга уже введены в эксплуатацию в детской больнице и в областной клинической больнице им. П.А. Баяндина.

В настоящее время идёт монтаж цифрового маммографа для центра «Белая роза», приобретенного за счёт средств областного бюджета. Как отметил Дмитрий Панычев, это первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза, обеспечивающий высококачественное рентгеновское изображение, необходимое для точной диагностики и выявления ранних стадий рака молочной железы, даже при высокой плотности молочной железы.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, также за счёт средств областного будет установлен цифровой малодозовый ФЛЮ для Ловозерской ЦРБ в п. Ревда открытого типа, который позволяет проводить обследования в том числе и пациентов с ограниченными возможностями и нетранспортабельным пациентам на каталке.

Все монтируемое оборудование будет поставлено и введено в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Фото: https://gov-murman.ru