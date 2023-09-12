16 и 17 сентября ХК «Арктика» берёт старт во всероссийских соревнованиях

Соперником мурманской команды на первенстве национальной молодёжной хоккейной лиги сезона 2022/2023 станет дебютант соревнований – команда из города Чехов МХК «Гранит». Матчи состоятся в Ледовом дворце города Мурманска, начало в 13.00. Перед встречами зрителей будут ждать разнообразные активности в фойе ледовой арены.

Вторым соперником на сентябрьском отрезке первенства НМХЛ станет вновь дебютант соревнований – хоккейный клуб «Ермак» из города Ангарск. Примечательно что расстояние от Мурманска до Ангарска по трассе составляет 6401 км, а по прямой - 3965 км. Это является самым протяженным маршрутом между всеми командами первенства НМХЛ.

Матчи с ХК «Ермак» состоятся 21 и 22 сентября в Ледовом дворце города Мурманска, начало в 19.00. Перед матчем всех зрителей будут ждать разнообразные активности в фойе ледовой арены.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, заполярных хоккейный клуб в сезоне 2022/2023 занял 6-е место в Западной конференции набрав 43 очка. В плэй-офф «Арктика» завершила выступление на стадии 1/8 финала уступив клубу «Юнисон-Москва».

Состав клуба в период межсезонья претерпел серьёзные изменения связанные с регламентом первенства. Клуб покинули игроки 2002 года рождения, которые уже не могут в силу возраста выступать в первенстве НМХЛ. Ряд игроков подписали двухсторонние контракты с клубами МХЛ и ВХЛ. Некоторые хоккеисты решили завершить хоккейную карьеру. На тренерском «мостике» так же произошли изменения. Клуб покинули тренер ХК «Арктика» Дмитрий Браташ и помощник тренера вратарей Иван Веремчук. В этом сезоне вести команду к победе будет воспитанник мурманского хоккея Дмитрий Скрипкин. Главный тренер команды Андрей Никешин избавился от приставки «и.о.» и продолжит возглавлять команду в сезоне 2023/2024.

Фото: https://gov-murman.ru