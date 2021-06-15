16 июня в Заполярье стартует региональный этап фестиваля «Том Сойер Фест»

Завтра в Мурмашах состоится открытие регионального этапа фестиваля «Том Сойер Фест» – мероприятия по восстановлению исторической среды силами волонтёров. Мурманская область станет самым северным регионом России, где пройдёт такое событие.

Впервые фестиваль состоялся в Самаре в 2015 году. В этом году к «Том Сойер Фесту» присоединились уже 58 населённых пунктов страны. Официальным партнёром организаторов мероприятия в Заполярье стал Единый волонтёрский центр Мурманской области.

«В качестве объекта восстановления выбрано здание бывшей гостиницы в Мурмашах – «Русалочка», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис. – Один из принципов фестиваля – чтобы выбранный для восстановления объект имел не только историческую и культурную ценность, но и был хорошо знаком горожанам. Жители Мурмашей давно ждут восстановления «Русалочки», очень гордятся этим красивым зданием, которое, безусловно, является достопримечательностью города».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в первом сезоне фестиваля пройдут предварительные работы по очистке здания «Русалочки» от мусора – субботники. Работа мероприятия продолжится 17, 18 и 19 июня с 10.00 до 19.00 в Мурмашах по адресу: ул. Кирова, 7.

С более подробной информацией можно ознакомиться в официальной группе фестиваля «ВКонтакте», а также по телефону 8-909-562-51-30.