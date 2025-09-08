16 комплектов медалей разыграли на региональных соревнованиях по биатлону

В Долине Уюта 6 и 7 сентября провели чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону. Участниками региональных состязаний стали 45 спортсменов в дисциплине «роллеры-гонка» и 78 в дисциплине «кросс-спринт». Среди участников: мужчины и женщины, юниоры и юниорки 19-21 год, юноши и девушки 17-18 лет, 15-16 лет, 13-14 лет.

Первые места в дисциплине «роллеры-гонка» завоевали Кира Сюлькова, Елизавета Леоненко, Савелий Пяткин, Леонид Кутепов, Марина Гефель, Алексей Матвеев, Игорь Нилов.

Победителями в «кросс-спринте» стали Матвей Минин, Вадим Улижов, Ярослав Стерлин, Макар Захарычев, Алексей Матвеев, Марина Гефель, Елизавета Леоненко, Анастасия Елисеева, Арина Стерлина.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553012/#&gid=1&pid=6