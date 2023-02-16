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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.23 13:15

16 медалей завоевала сборная Мурманской области на соревнованиях Северо-Западного федерального округа по универсальному бою

Заполярные спортсмены завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую медали на соревнованиях Северо-Западного федерального округа по универсальному бою.

Чемпионат и первенство СЗФО проходили в Котласе. На турнире собралось порядка 200 сильнейших бойцов из 9 регионов: Мурманской, Архангельской, Новгородской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Республик Коми и Карелия. Наш регион представляли 9 спортсменов.

В дисциплине «универсальный бой» победу одержали Даниил Черепанов, Данила Лагутов, Андрей Коробицын, Светлана Смирнова, серебро завоевали Артем Шелофаев, Егор Попов, Иван Рыжук, Иван Миронов.

В дисциплине «универсальный бой – лайт» лучший результат показали Евгения Пороскун, Андрей Коробицын, Светлана Смирнова, Егор Попов, на втором месте Иван Рыжук, Иван Миронов, Даниил Черепанов, бронзовым призёром стал Артем Шелофаев.

Дополнительно «За лучшую технику» были отмечены кубками Андрей Коробицын и Светлана Смирнова.

Все без исключения заполярные спортсмены прошли отбор, завоевав право представлять Мурманскую область на первенстве и чемпионате России.

Как сообщает региональное Министерство спорта, универсальный бой является сложным видом спорта, созданным в своё время для подготовки сотрудников силовых ведомств, структур и спецподразделений. Согласно правилам, спортсмены должны преодолеть полосу препятствий, имитирующую полигон на перегонки с соперником, а после вступить в схватку с соперником. По версии «лайт», используя только борцовскую технику, по классической версии универсального боя, используя ударную технику рук, ног и борцовскую технику в полный контакт.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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