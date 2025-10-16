16 октября — Всемирный день хлеба

Каждый год 16 октября человечество отмечает Международный день хлеба — праздник, который напоминает нам о важности этого простого, но незаменимого продукта в нашей жизни, появившемся на свет более шести тысячелетий назад.

А история Международного дня хлеба берёт свое начало в 2006 году, когда этот день был учреждён по инициативе Международной федерации пекарей и кондитеров.

Хлеб — это не просто еда, это символ единства, культуры и благосостояния. Надо отметить, что отмечается День хлеба в разных странах по-разному. В России в этот день проходят различные мероприятия, где люди могут узнать о традициях хлебопечения и попробовать разные виды хлеба, включая ржаной и белый, а также выпечку из других злаков.

Хлеб — универсальный продукт, так как включает в себя почти все необходимые для организма вещества: белки, углеводы, жиры, а также витамины группы В, А, К и Е, натрий, цинк, селен, магний и многое другое. Чёрный хлеб богат тиамином — веществом, которое обеспечивает нормальную работу сердечно-сосудистой системы, функционирование мышц, а также улучшает память и поддерживает мыслительные способности.

К этому дню сотрудники Мурманскстата в наглядной форме подготовили сведения о производстве, ассортименте и потреблении хлеба в нашем регионе (инфографика).