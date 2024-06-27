16 погрузчиков Мурманского морского торгового порта оснастили системой обнаружения людей в опасной зоне работы техники

16 фронтальных погрузчиков, работающих на открытых складах первого и второго грузового районов оснащены системой контроля в рамках проекта Мурманского морского торгового порта (входит в АО «Национальная транспортная компания», НТК) по установке системы обнаружения людей в опасной зоне работы погрузочной техники.

Как сообщает тeлеграм-канал НТК, на кранах устанавливаются модули с функцией записи видео. При появлении людей в опасной зоне система оповещает и вошедшего, и крановщика.

Изображение с монитора также помогает крановщику при установке груза в места, не просматривающиеся из кабины управления, например, трюм судна. Функция также позволит снизить количество сигнальщиков на пути следования груза, а, следовательно, снизить количество людей, которые могут находиться в потенциально опасных зонах.

Если пилотный проект на портальных кранах покажет себя максимально эффективно, то системой оснастят всю технику порта, задействованную в погрузке, говорится в сообщении.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».