16 работников Кольской АЭС примут участие в VI чемпионате «AtomSkills 2021»

В конкурсе профессионального мастерства, который пройдёт с 11 по 16 августа на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо», в составе сборной команды дивизиона «Электроэнергетический» примут участие 16 работников Кольской АЭС. На площадке чемпионата встретятся участники и эксперты 16-ти дивизионов Росатома, прошедшие отборочные этапы в январе 2021 года.

В команду Кольской АЭС вошли специалисты и эксперты по 7-ми профессиональным компетенциям, среди которых радиационный и неразрушающий контроль, технологические системы энергетических объектов, электроника, обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, промышленная автоматика и электромонтаж.

«За 5 лет участия в чемпионате «AtomSkills» специалисты Кольской АЭС завоевали 10 медалей, 3 из которых – золотые. Это показатель серьёзной подготовки наших работников, они стали лучшими не только на предприятии в своих профессиональных областях, но и зарекомендовали себя на уровне отрасли. Желаю участникам 6ого чемпионата победы, потому что победа всегда вдохновляет на будущие успехи», - сказал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС,

победители «AtomSkills» войдут в единую сборную команду «Росатома» для участия в национальном чемпионате «WorldSkills Hi-Tech 2021».