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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.20 10:00

16 сентября в Мурманской области пройдёт День арктического инвестора

В ходе оперативного совещания Андрей Чибис сообщил, что 16 сентября будет проведён День арктического инвестора при участии Министерства Российской Федерации развития Дальнего Востока и Арктики. «В этот день мы очень подробно изложим, расскажем, объясним все механизмы поддержки арктических инвесторов по нашей территории, в том числе новые подходы к работе Корпорации развития Мурманской области и управляющей компании по ТОР. То есть, весь инструмент поддержки будет подробно разъяснён», – пояснил губернатор.

Напомним, правительством Российской Федерации принято постановление о расширении границ территории опережающего развития «Столица Арктики». Теперь в ТОР также включены земельные участки в селе Минькино Кольского района, где с 2020 до 2026 года будет реализован проект строительства терминала «Ударник». Как подчеркнул губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания, – это новые рабочие места и более 3 млрд рублей инвестиций.

Проект предполагает создание современного рефрижераторного морского терминала для рыбопромышленных компаний с полным сервисом по обслуживанию рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки.

Накануне, 6 сентября, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о частичной компенсации страховых взносов для предпринимателей в Арктической зоне. Согласно документу им  возместят до 75% затрат на страховые взносы.

Компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с рождением ребёнка. Мера поддержки доступна в том числе индивидуальным предпринимателям.

Адресную субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Чтобы её получить, необходимо зарегистрироваться в качестве резидента Арктической зоны и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям. Приём заявок на получение статуса резидента стартовал 28 августа.

Из Мурманской области на единый инвестиционный портал Арктической зоны России за неделю поступило 16 заявок, это больше, чем подали остальные регионы АЗРФ, пишет региональное Министерство информационной политики.

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