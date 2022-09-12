16 сентября в Мурманской области стартуют мероприятия всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

Организационный комитет по подготовке и проведению всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2022 в Мурманской области утвердил программу мероприятий в текущем году.

Так, в единый период с 16 по 30 сентября в областных и муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры и спорта, в центрах дополнительного образования, библиотеках, домах культуры пройдут конкурсы, викторины, творческие мастер-классы, тематические уроки, спортивные состязания. Мероприятия пройдут как очно, так и онлайн.

Программа #ВместеЯрче разработана таким образом, что каждый участник, независимо от возраста, найдет для себя что-то интересное: будь то лекция «От Николы Теслы до Илона Маска» от специалистов ПАО «ТГК-1» или игра «Большой атомный пазл» от Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, кроме массы интересной информации, навыков и умений участников ждут ценные призы и подарки от партнеров фестиваля – профильных предприятий отрасли ТЭК и сферы жилищно-коммунального хозяйства: «АтомЭнергоСбыт» Мурманский филиал, филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», Мурманская областная электросетевая компания, «Мурманэнергосбыт», «Энел Россия», «Апатитыводоканал», «Мурманскводоканал», «Ростелеком», ИЦАЭ г. Мурманск.

Старт программы будет дан на базе Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки 16 сентября в формате стрима.

Ознакомится с программой, следить за новостями и мероприятиями можно в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru