16 специалистов устроились в Кольскую ГМК после запуска нового проекта со службой занятости

Эффективность подбора сотрудников в Кольскую горно-металлургическую компанию повысилась после открытия её HR-представительства в региональном Кадровом центре «Работа России».

Как сообщает vk.com/wall, карьерные консультанты помогли привлечь востребованных специалистов под запросы работодателя. В результате на предприятие с начала 2025 года устроились новые сотрудники на позиции аппаратчиков-гидрометаллургов, машинистов крана и водителей.

«Мы совместно с работодателем решили начать работу в новом формате, чтобы приблизить предприятие к соискателям. От нововведения выиграли все стороны. Карьерные консультанты продолжают прорабатывать заявления о поиске работы на портале «Работа России», поэтому ожидаем увеличения количества трудоустроенных. В основе нашего взаимодействия — клиентоцентричность, единая логика с работодателями и обеспечение предприятий качественными трудовыми ресурсами», — подчеркнула директор Кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.

HR-представительство открылось 24 января на территории Кадрового центра в Мончегорске. В нём соискатели могут узнать у представителей работодателя полную информацию о кадровых преимуществах и корпоративных льготах. В свою очередь специалисты службы занятости помогут оперативно оформить трудоустройство на портале «Работа России» и получить персональные меры поддержки.

В этом году в Мурманске стартовал ещё один формат взаимодействия с работодателями. Служба занятости запустила рекрутинговый тур для Ковдорского горно-обогатительного комбината. В результате крупное предприятие увеличило эффективность трудоустройства в семь раз.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/522189/#&gid=1&pid=1