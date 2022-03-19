16 юных северян начали лечение в Детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой по федеральной программе «Область здоровья»

В Детскую городскую клиническую больницу им. З.А. Башляевой (г. Москва) для прохождения обследования и лечения госпитализированы 16 юных жителей Мурманской области – ребята с тяжелыми кожными заболеваниями, поражением внутренних органов, эпилепсией и заболеваниями центральной нервной системы.

Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве в сфере защиты детей и развития системы добровольчества на территории региона между правительством Мурманской области и Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, всего по программе Национального центра «Область здоровья» для дополнительных обследований и лечения в федеральный центр поедут 84 ребёнка из Мурманской области, среди них есть как подростки, так и дети, которым не исполнилось и года. Все они нуждаются в длительном лечении и ждут помощи высококвалифицированных нефрологов, гастроэнтерологов, дерматологов и других врачей.