16 заявок от исследователей региона поступило на конкурс грантов Фонда содействия инновациям «Заполярный умник»

Завершён приём заявок на конкурсную программу «Заполярный умник – 2021» Фонда содействия инновациям, победители которой получат 500 тысяч рублей и пройдут преакселерационную программу. Цель конкурса – поддержать инновационные проекты с высоким потенциалом коммерциализации.

Программа является первым этапом многоуровневой системы поддержки Фонда содействия инновациям, в рамках которой проект может дойти до стадии коммерциализации и получить поэтапное финансирование от 500 тысяч до 20 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на конкурс поступило 16 заявок от сотрудников ФИЦ КНЦ РАН, студентов и аспирантов МАГУ и МГТУ. Самыми популярными направлениями подачи заявок традиционно стали «Новые материалы и химические технологии» и «Биотехнологии». До конца ноября будет проведена экспертиза заявок и полуфинальные отборы. Финал конкурса запланирован на 15 декабря 2021 года, в ходе него будут определены два победителя.

Представительство Фонда содействия инновациям в Мурманской области работает на площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора.