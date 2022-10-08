16 жителей и коллективов Мурманской области удостоены права называться «Команда Путина»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской областной филармонии состоялось вручение премии «Команда Путина» инициированной Народным фронтом. Права называться его частью удостоились 16 жителей и коллективов Мурманской области, работавшие в зоне боевых действий, оказывавшие людям выездную помощь с риском для жизни – военные, врачи, журналисты.

Истории лауреатов различны, но объединяет их одно – неравнодушие к людям. Так, редактор оперативной службы газеты «Мурманский вестник» Сергей Юдков, несмотря на опасность, в группе из ста российских и зарубежных журналистов побывал в командировке от Мариуполя до Волновахи и Донецка, чтобы подготовить серию материалов об истинной ситуации на Донбассе и людях, там проживающих. Сергей принимал участие и в освещении в Крыму в 2014 году хода проведения референдума о вхождении Республики и Севастополя в состав Российской Федерации, проехав всю территорию Крыма, включая отдаленные поселки, и подготовил получасовой фильм «Крымский марш».

«Россия как никогда нуждается в защите, поддержке и единении общества, как на поле боя, так и внутри страны. Очень важно, что вы не только большие профессионалы, но и настоящие патриоты: своим ежедневным трудом рискуя жизнью вы обеспечиваете спасение наших людей, добиваетесь успеха в развитии Мурманской области и нашей великой России. Я искренне вас благодарю за ваше дело, преданность и веру в Отечество», – сказал в видеообращении к северянам губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Истории лауреатов премии различны, но объединяет их одно – неравнодушие к людям. Премии получили представители коллективов Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина и Кольской центральной районной больницы, где были развернуты основные красные зоны, сотрудники Мурманской областной станции скорой медицинской помощи, которые первыми приезжали на вызовы к больным коронавирусом: Семён Зыков, Елена Власова, Татьяна Смоленская, Татьяна Лесничая, Наталья Черкасова, Елена Разина. Владелица фермерского хозяйства Наталия Захарова получила премию за миссию по обеспечению внутреннего продовольственного рынка региона мясной продукцией. Корреспонденты Константин Кабанец, Сергей Юдков и Лев Федосеев – за подготовку правдивых материалов о ситуации на Донбассе и людях, там проживающих. Также премия вручена военнослужащим, участвовавшим в специальной военной операции.

«Премия предназначена прежде всего для того, чтобы отметить почётными наградами труд тех, кто каждый день, невзирая на опасность и риск, успешно работали и работают на благо России, используют свой профессионализм во благо людей – достойные представители своей Родины и настоящие участники Команды Путина. Мы преклоняемся перед вашим героизмом и рады, что вы нашли возможность сегодня быть с нами», – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта Максим Сахневич.

Фото предоставлено региональным исполкомом Народного фронта.