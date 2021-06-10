16% жителей Мурманской области рассматривают возможность переезда на юг ради новой работы

Аналитики hh.ru Северо-Запада узнали, сколько жителей СЗФО хотели бы переехать в регионы Южного федерального округа ради новой работы, какие профессии и сферы их интересуют и какую работу предлагают работодатели на юге страны.

Активность соискателей

С начала года более 285 тысяч жителей регионов СЗФО, которые искали работу и размещали резюме на hh.ru указали в информации о себе, что готовы или желают переехать в другие регионы России ради работы. На Мурманскую область приходится почти 31% таких соискателей. В других регионах СЗФО выше всего доля таких соискателей в Ненецком автономном округе (45%) и Республике Коми (35%). Меньше всего тех, кто хотел бы переехать в другой город ради работы среди жителей Ленобласти (только 19% жителей области отметили в своих резюме возможность переезда куда-либо).

Часто жители Северо-Запада страны упоминают в качестве вариантов релокации Москву и Московскую область, а также регионы внутри СЗФО. На долю тех, кто рассматривает возможность переезда ради сезонной или постоянной работы в Южный Федеральный округ, приходится 3% резюме или почти 8400 человек. В свою очередь в Мурманской области от общего числа желающих переехать куда-либо на южные регионы приходится 16% резюме, или почти 330 соискателей.

В топ-10 самых заинтересованных в работе среди жителей Мурманской области на юге России вошли представители из сфер «Производство» (технологи, инженеры лёгкой и автомобильной промышленности, мастера, операторы линий), «ИТ, телеком» (специалисты сервиса поддержки, инженеры, разработчики и программисты), «Высший менеджмент» (руководители высшего и среднего звена, управляющие, топ-менеджеры), «Продажи» (менеджеры по работе с клиентами, работники из сферы розничной торговли, специалисты по управлению продажами и другие), «Строительство, недвижимость» (монтажники, маляры, бригадиры, строители, менеджеры по продаже недвижимости). Также в топ-10 попали соискатели из транспортной сферы, медицины и фармацевтики, начинающие специалисты и студенты, административный персонал. Меньше всего резюме с указанием готовности переезда на юг разместили представители сфер консультирования, инсталляции и сервиса, страхования.

Интересно, что в Мурманской области мужчины-соискатели чаще, чем женщины-соискательницы указывают, что хотели бы поехать на юг страны для поисков работы (61% против 39%). Что касается возрастного состава, то переезд в большинстве своём упоминают соискатели в возрасте от 35 до 44 лет – 39%, а также каждый третий ищущий работу в возрасте от 25 до 35 лет.

Примечательно и то, что чем выше рабочий стаж соискателей в Мурманской области, тем больше их желание переехать в регионы ЮФО ради работы. Так, соискатели с опытом работы от 15 лет в 30% резюме указывали возможность релокации, а соискатели с опытом работы от 1 до 3 лет лишь в 2% случаев. При этом переезжать на юг в поисках работы, как правило, готовы представители различных сфер, которые уже имеют высшее образование (80% соискателей), со средне-специальным образованием таких соискателей меньше – 9%.

Интересную тенденцию мы наблюдаем в ожидаемых зарплатах. Жители Мурманской области, готовые к переезду на юг, в своих резюме указывают среднюю ожидаемую зарплату около 62 тысяч рублей. Это выше средней предлагаемой зарплаты в ЮФО на 46%, а также больше на 40% средней ожидаемой зарплаты жителей Мурманской области, которые не хотят покидать город.

Потребности работодателей

В свою очередь работодатели по всей стране за весенние месяцы разместили более 570 тысяч вакансий с возможностью релокации в различные регионы страны. Из них на Петербург пришлось порядка 28 тысяч, на Краснодарский край около 20 тысяч. Жителям Мурманской области, желающим переехать на юг, сейчас проще всего найти работу в сферах «Продажи», «Строительство», «Рабочий персонал», «ИТ, телеком», «Туризм, гостиницы и рестораны» - именно здесь сосредоточено больше всего вакансий с возможностью релокации в ЮФО.

Диапазон средних предлагаемых зарплат от 50000 до 80000 рублей. В подавляющем числе вакансий работодатели юга России готовы компенсировать специалистам не только затраты на релокацию, но и оплатить перемещение семьи и помочь с бытовыми вопросами.

Рейтинг вакансий для жителей Мурманской области с возможностью переезда в регионы Южного федерального округа: