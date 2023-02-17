Мурманская область. Арктика (16+)17.02.23 17:20
160 сильнейших спортсменов Мурманска принимают участие в городских соревнованиях по плаванию
Сегодня в областном центре в плавательном бассейне ГОУП «Универсальный спортивно-досуговый центр» стартовал Чемпионат города Мурманска по плаванию. В соревнованиях принимают участие 160 сильнейших спортсменов города.
Программа первого дня включает в себя заплывы на 100 метров вольным стилем и стилем баттерфляй, а также комплексное плавание на 200 метров.
Как сообщает администрация города Мурманска, завтра спортсменам предстоит проплыть 100 метров на спине, 100 метров брассом и 400 метров вольным стилем.
Победители и призёры Чемпионата будут награждены кубками, медалями и дипломами.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24399&page=1
Комментарии
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
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