160 сильнейших спортсменов Мурманска принимают участие в городских соревнованиях по плаванию

Сегодня в областном центре в плавательном бассейне ГОУП «Универсальный спортивно-досуговый центр» стартовал Чемпионат города Мурманска по плаванию. В соревнованиях принимают участие 160 сильнейших спортсменов города.

Программа первого дня включает в себя заплывы на 100 метров вольным стилем и стилем баттерфляй, а также комплексное плавание на 200 метров.

Как сообщает администрация города Мурманска, завтра спортсменам предстоит проплыть 100 метров на спине, 100 метров брассом и 400 метров вольным стилем.

Победители и призёры Чемпионата будут награждены кубками, медалями и дипломами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24399&page=1