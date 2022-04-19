160 студентов профильных вузов пройдут производственную практику на КАЭС в 2022 году

Первая в этом году группа студентов начала проходить производственную практику на Кольской АЭС. География вузов достаточно обширна: Санкт-Петербург, Иваново, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Северодвинск, Владимир. 11 студентов обучаются на специальностях: ядерная энергетика и теплофизика, радиационная безопасность, техносферная безопасность, автоматизация технологических процессов и производств, информационная безопасность, управление качеством и инноватика.

«В 2022 году планируется принять почти 160 студентов, которые хотят пройти учебную, производственную и преддипломную практику на нашем предприятии. Всем практикантам мы даем опытных наставников, которые помогают молодёжи овладевать профессией. Практически все студенты после прохождения производственной практики трудоустраиваются на АЭС», - рассказал заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, практику проходят, в основном, в производственных цехах - реакторном, турбинном, электрическом, цехе тепловой автоматики и измерений, отделах ядерной безопасности и надёжности, информационно-коммуникационных технологий и других.

В рамках практики студенты осваивают специфику производства электроэнергии «атомным путем», изучают конструкцию реактора, тепловую и электрическую схемы станции, паротурбинные установки, приобретают необходимый опыт и получают новые знания.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.