165 спортсменов, более 120 поединков, 34 комплекта наград: в Мурманске прошли региональные соревнованиях по боксу

В Легкоатлетическом манеже провели чемпионат и первенство Мурманской области по боксу. В соревнованиях приняли участие 165 спортсменов из Мурманска, Североморска, Снежногорска, Оленегорска, Мончегорска, Апатитов, Кировска, Колы и Кандалакши. Среди участников: юноши 13-14 и 15-16 лет, мужчины 18-40 лет.

На протяжении трёх дней было проведено 127 поединков. Победители соревнований получили возможность представлять регион на первенстве и чемпионате Северо-Западного федерального округа.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по завершении состязаний среди юношей в возрасте 13-14 лет победу одержали Георгий Букреев, Эмиль Османов, Ярослав Пупков, Самвел Саргсян, Рафаэль Карапетян, Артем Балашов, Игорь Винс, Евгений Борисов, Матвей Шкут, Матвей Лизенко, Дмитрий Пензул, Савелий Космачев, Артем Журавлев, Александр Мальков, Денис Чекулаев.

Среди юношей в возрасте 15-16 лет золотые медали завоевали Махир Асадов, Виктор Смотрин, Алексей Бражников, Тимофей Воронин, Афган Мехтиев, Ибрагим Шалбузов, Ислам Гаджиев, Артем Щепелин, Кирилл Кокшаров, Макар Романов, Алексей Иванов, Семен Шматько.

Среди мужчин первые места заняли Артём Максимов, Ярослав Разуваев, Роман Посполита, Александр Пензул, Илья Черных, Кирилл Габрусевич, Алексей Мальцев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563546/#&gid=1&pid=2