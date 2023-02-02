166 крыш домов отремонтировали в прошлом году в нашем регионе в рамках плана «На Севере – Жить»

Улучшение жилищных условий северян – одно из приоритетных направлений плана «На Севере – Жить», заседание об итогах реализации которого, состоялось в правительстве Мурманской области. Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов также входит в список мероприятий этого плана.

Так, в 2022 году Фондом капитального ремонта Мурманской области выполнен капитальный ремонт кровель в 166 домах. Кровли ещё 15 домов будут отремонтированы в начале 2023 года. На ремонт указанных домов будет потрачено 2,2 миллиарда рублей, в том числе за счет субсидии правительства Мурманской области.

На 2023 год запланирован ремонт кровель ещё в 38 многоквартирных домах региона, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru