166 юных художников рисовали театр

Сегодня в Детской театральной школе состоялся 14-й Открытый городской конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества детей «Театр в моей жизни».

166 юных художников – учащихся учреждений дополнительного образования из Мурманска и Североморска представили свои работы в направлениях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество».

Жюри, в состав которого вошли художник, доцент кафедры живописи по классу портрета Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, член Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО Константин Мирошник, заслуженный художник РФ Виталий Бубенцов и член союза журналистов РФ, художник, график, иллюстратор Татьяна Шорохова, оценивали творческие изыскания северян в пяти номинациях: «Графика», «Живопись», «Афиша», «Декоративно-прикладное творчество», «Эскиз театрального костюма».

Конкурс проводится с целью популяризации театрального творчества среди детей и молодёжи, привлечения внимания юных художников, юных мастеров прикладного творчества к истории русского классического и современного театра, развития интереса детей и молодёжи к сохранению традиций духовности и просветительства отечественного театра, поддержки детского творчества в изобразительном искусстве.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24656&page=1