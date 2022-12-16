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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.22 18:45

17 декабря старейшему в рыбной отрасли учебному заведению исполняется 90 лет

Торжественная церемония чествования юбиляра прошла сегодня в стенах колледжа. С поздравительными словами выступили выпускники, студенты, преподаватели и гости мероприятия. Также были вручены награды тем, кто внес весомый вклад в развитие образовательной организации и сохранение её славных традиций.

На данный момент Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени Ивана Илларионовича Месяцева является крупнейшим учреждением среднего профессионального образования региона. За долгие годы существования из него выпустилось более 32 тысяч специалистов.

Сегодня колледж — современное, многопрофильное, хорошо оснащенное учебное заведение, широко известное за пределами региона.

По случаю юбилея в учебном заведении состоялось торжественное мероприятие. В нём принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Парламентарий отметил, что за солидной датой – интересный, богатый событиями путь развития образовательного учреждения:

— С первых дней работы колледж играл значимую роль в рыбной отрасли страны. Он был и остается настоящей кузницей кадров для рыбопромысловых флотов. Все эти годы здесь царит «особая» атмосфера, присущая только нашей «средней мореходке».

Сергей Дубовой выразил благодарность педагогам за верность образовательному учреждению и Северу, весомый вклад в повышение качества образования в регионе. Депутат пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых достижений, вручил награды Мурманской областной Думы.

За добросовестный труд Почётной грамотой регионального парламента награждены специалист по учебно-методической работе Юлия Коношенко и преподаватель среднего профессионального образования Виталий Фридкин. Благодарственными письмами Мурманской областной Думы отмечены начальник отдела менеджмента качества Наталья Березина, преподаватели среднего профессионального образования Александр Кручинин и Татьяна Трофимова, преподаватель Елизавета Чекашова.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26756/

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