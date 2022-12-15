17 декабря стартует электричка «Лыжная стрела»

Об этом сообщил в начале недели на оперативном совещании правительства Мурманской области Андрей Чибис.

17 декабря стартует «Лыжная стрела» - электричка, курсирующая по направлению Мурманск - Апатиты - Мурманск. Она поможет любителям активного отдыха добираться в горнолыжные комплексы и будет ездить до 30 апреля.

Для комфортной доставки пассажиров со станции Апатиты-1 в Кировск разработано стыковочное расписание движения автобусов по маршруту регулярных пассажирских перевозок.

«Кроме того, в рамках развития внутреннего железнодорожного туризма, холдинг «РЖД» возобновляет курсирование поезда сообщением Москва-Апатиты-Москва», - отметил Андрей Чибис.

С полным расписанием движения поездов можно ознакомиться на сайте АО «РЖД», а также на сайте Минтранса МО можно ознакомиться с расписанием движения автобусов.

Также, в предновогодний период, Туристский информационный центр Мурманской области совместно с региональными туроператорами запустили социальные экскурсии для членов семей мобилизованных и участников СВО, студентов учебных заведений высшего и среднего специального образования по специальностям в сфере туризма и учащихся, оставшиеся без попечения родителей. Экскурсии будут полностью бесплатны для этих категорий населения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политике, самый крупный горный массив Кольского полуострова Хибины вошли в число популярных горнолыжных курортов страны. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России.

Фото: https://gov-murman.ru