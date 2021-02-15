17 февраля начнёт принимать пациентов новая амбулатория в Териберке

В среду, 17 февраля, начнётся приём пациентов в новой амбулатории в селе Териберка. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Сегодня в Териберке живёт около 700 человек, а также нарастает интерес туристов к побережью Баренцева моря и увеличивается их поток. И, конечно, здесь должно быть медицинское учреждение, которое способно оказать медпомощь, – отметил Андрей Чибис. – Решение построить новую модульную врачебную амбулаторию мы приняли в 2020 году. Благодарю коллег за выполненную в срок работу».

Глава региона добавил, что в амбулатории будут работать пять сотрудников. Среди них врач, фельдшер, старшая медсестра, процедурная медсестра и администратор. Также в 2021 году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Териберке появится машина, которая будет прикреплена к амбулатории на постоянной основе, и использоваться для доставки пациентов в медицинские учреждения, доставки врачей к пациентам, сообщает региональное Министерство информационной политики.