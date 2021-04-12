17 и 18 апреля в регионе вновь пройдут турниры по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге»

Их участниками станут представители работающей молодёжи Мончегорска и Заполярного.

Юкигассен — командная игра в снежки по правилам, увлекательный зимний вид спорта, всё больше приживающийся в России. В игре на поле принимают участие две команды. Задача — захватить флаг либо выбить снежками всех игроков команды-соперника.

Первые игры проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» прошли в этом сезоне в Мончегорске. В конце марта девять школьных команд сражались за звание самой снежной команды города. Там же, в Мончегорске, но уже на территории горнолыжного комплекса «Лопарьстан» 17 апреля пройдёт второй турнир проекта — среди работающей молодёжи города. Организатором соревнований выступит Кольская горно-металлургическая компания совместно с Ассоциацией юкигассен Мурманской области при поддержке Молодёжного движения Кольской ГМК.

«Юкигассен давно стал традиционным и полюбившимся зимним видом спорта в Мончегорске, — рассказал Андрей Соловьёв, главный специалист аппарата заместителя генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам КГМК. — Мы развиваем спортивный досуг среди работников компании, при этом хотим брать не только популярные дисциплины, но и вот такие проекты с северным, снежным акцентом. У нас достаточно снега, отличный горнолыжный комплекс «Лопарьстан». К слову, впервые юкигассен-турнир проекта «Для тех, кто знает толк в снеге» прошёл в Мончегорске в 2014 году, как раз на «Лопарьстане», тогда на игры мы собрали 13 команд предприятия из Мончегорска и Заполярного».

На следующий день, 18 апреля, снежные баталии перенесутся в Заполярный. На территории «Парка новых возможностей» пройдёт завершающий в зимнем сезоне турнир. Его организатором выступит Региональный центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив совместно с Корпоративным волонтёрским движением компании «Норникель» «Комбинат Добра», администрацией Печенгского муниципального округа и Ассоциацией юкигассен Мурманской области.

«Юкигассен уже давно шагает по городам Заполярья, завоёвывая новые резиденции на карте Кольского полуострова и сердца молодёжи, — прокомментировала Ирина Бакшеева, директор Регионального центра поддержки молодёжных и добровольческих инициатив. — В этом году и наш Центр решил присоединиться к проекту и стал соорганизатором этого снежного буйства. Подобные проекты позволяют подключать молодёжь к активному и содержательному досугу — и в качестве участников, и как организаторов, волонтёров — таким образом пропагандируя здоровый образ жизни и верные ориентиры».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, важно отметить, что в этом году проект «Для тех, кто знает толк в снеге» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Благодаря грантовой поддержке Фонда на турнирах будут установлены видеокамеры. Теперь, по новым правилам, команды дважды за турнир могут воспользоваться возможностью видеоповтора спорной ситуации. Это ноу-хау уже успели оценить школьные команды Мончегорска.

Турниры в Мончегорске и в Заполярном начнутся в 12.00.

Подробная информация по телефону 8-960-021-83-53.

По словам организаторов, побеждает в юкигассен не самый спортивный, не самый ловкий и даже не самый выносливый – в юкигассен побеждает каждый, кто впустил в себя эту свежую атмосферу веселого и полезного досуга.