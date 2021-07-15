17 июля в мурманском Ледовом дворце откроется мобильный прививочный пункт

В связи с активным участием северян в прививочной кампании против коронавирусной инфекции для удобства граждан и снижения числа пациентов, ожидающих в очереди, в Мурманске 17 июля открывается новый мобильный прививочный пункт по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, Ледовый дворец, II этаж.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Пациенты принимаются без записи. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Прививочные пункты в торгово-развлекательных центрах «Мурманск Молл», «Волна», «Плазма» с 17 июля функционировать не будут, сообщает региональное Министерство информационной политики.