Как сообщает МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», 17 июня на территории Мурманской области будет проведена проверка системы оповещения населения. В период с 10.50 до 12.10 на территории населённых пунктов региона планируется запуск электрических сирен и громкоговорителей.

Трансляция речевой информации по радиоканалу «Радио России + Мурман» пройдёт в диапазоне вещания (частоты приема) радиопрограммы 102,0 МГц. Спасатели просят граждан соблюдать спокойствие.